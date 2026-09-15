Fotos: Así inicia el desfile del 15 de setiembre en San José

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Varias personas ya se hicieron presentes este martes en el Parque Central de San José, punto de partida del desfile conmemorativo por los 205 años de la Independencia de Costa Rica, cuyo inicio está programado para las 8:00 a. m.

En el lugar también se encuentran autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP), entre ellas la viceministra académica, María Alexandra Ulate, y la viceministra de Planificación, María Fernanda Durán.

Foto: Issac Villalta.

El recorrido se extenderá desde el Parque Central hasta la Plaza de la Democracia y contará con la participación de más de 2.000 estudiantes. Para las 9:00 a. m. también está programada una ofrenda floral en el Monumento Nacional.

Doce bandas participarán

El MEP informó que participarán 12 bandas josefinas. Entre los centros de primaria figuran las escuelas España la cual desfilará de primera, Omar Dengo, República de Chile, Unificada República del Perú Vitalia Madrigal, Buenaventura Corrales, Marcelino García Flamenco y Naciones Unidas.

Foto: Issac Villalta.

En secundaria estarán el Liceo de Costa Rica, Colegio Superior de Señoritas, Sagrado Corazón, República de México, Ricardo Fernández Guardia y Rodrigo Facio.

Para las celebraciones patrias se dispuso un operativo nacional de aproximadamente 3.000 oficiales de seguridad, mientras que la Municipalidad de San José anunció más de 80 policías municipales para las actividades en la capital.