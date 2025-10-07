Bomberos y Cruz Roja rescataron a un hombre de 23 años que cayó al margen del Río Torres, en Goicoechea esta tarde.
Los cuerpos de rescate desplazaron múltiples unidades al sitio para sacar al hombre del río, el cual, según la versión de las autoridades, presentaba múltiples golpes.
Ante esto, tuvo que ser trasladado en condición crítica al Hospital Calderón Guardia.
El sujeto fue estabilizado y valorado para su posterior traslado.
Autoridades respondieron con 6 vehículos, entre ambulancias, rescate y operaciones.