Bomberos y Cruz Roja rescataron a un hombre de 23 años que cayó al margen del Río Torres, en Goicoechea esta tarde.

Los cuerpos de rescate desplazaron múltiples unidades al sitio para sacar al hombre del río, el cual, según la versión de las autoridades, presentaba múltiples golpes.

Fotografía cortesía Cruz Roja

Ante esto, tuvo que ser trasladado en condición crítica al Hospital Calderón Guardia.

Fotografía cortesía Cruz Roja

El sujeto fue estabilizado y valorado para su posterior traslado.

Luis Rodríguez, vocero de la Cruz Roja

Autoridades respondieron con 6 vehículos, entre ambulancias, rescate y operaciones.