El domingo se desarrolló un acto conmemorativo en despedida de Charlie Kirk, activista político que fue asesinado.

Este tributo se desarrolló en el State Farm Stadium de Arizona, en donde más de 70 mil personas se reunieron de manera presencial y millones lo siguieron a través de transmisiones.

Foto: AFP.

Entre estas, participantes claves fueron el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el vicepresidente y amigo cercano de Kirk, JD Vance, el secretario de estado Marco Rubio, y más personalidades.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando Erika Kirk, la esposa y madre de los hijos del ahora fallecido, afirmó que personaba al asesino de su esposo.

Foto: AFP.

“Mi marido Charlie quería salvar a los jóvenes, como aquel que le quitó la vida. Este hombre, este joven, lo perdono”, afirmó Erika Kirk.

Incluso antes del amanecer, ya cientos de personas hacían filas con la esperanza de lograr ingresar al estadio.

Foto: AFP.

Kirk, de 31 años, recibió un disparo en el cuello el 10 de septiembre mientras hablaba en una universidad de Utah como parte de su popular serie de debates públicos.

Las autoridades arrestaron a un sospechoso tras 33 horas de búsqueda, y la fiscalía solicitó la pena de muerte en el caso.