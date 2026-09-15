Fotos: Así fue la llegada de la Presidenta al Parque Nacional

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

La presidenta de la República, Laura Fernández, vestida completamente de blanco, llegó cerca de las 9:00 a.m. al Parque Nacional.

La mandataria realiza su primer acto oficial del 15 de setiembre como presidenta.

Foto: Issac Villalta.

Fernández llegó acompañada del ministro de Educación, Leonardo Sánchez. Ambos pasaron por la alfombra roja frente al Monumento Nacional para la entrega de la ofrenda, según dicta la tradición.

En la tarima principal, Laura Fernández está acompañada de Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa, y Diego Miranda, alcalde de San José.