La Antorcha de la Independencia llegó la noche de este domingo al corazón de la capital, donde cientos de personas se reunieron en el Parque Central para conmemorar los 204 años de vida independiente de Costa Rica.

El acto protocolario contó con la participación de estudiantes que portaron la llama alrededor de las 6:00 p. m., en medio de aplausos y música patriótica.

Llegada de la Antorcha a San José. Foto: Raquel Vargas.

También estuvieron presentes autoridades, entre ellas Mary Munive, primera vicepresidenta de la República y ministra de Salud y el alcalde de San José, Diego Miranda.

Llegada de la Antorcha a San José. Foto: Raquel Vargas.

“Nuestra querida Costa Rica celebra 204 años de vida independiente. Han sido más de dos siglos de historia marcada por la paz, la democracia, la educación y el esfuerzo de generaciones que han hecho de nuestro país un ejemplo en el mundo”, destacó la Municipalidad de San José.

Llegada de la Antorcha a San José. Foto: Raquel Vargas.

Por su parte, el alcalde capitalino subrayó la importancia de mantener los valores cívicos como guía de la gestión municipal.

“La luz que nos traen estos jóvenes es la misma que debe guiar nuestro trabajo. Impulsando la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, pilares de nuestra administración”, señaló Diego Miranda.

Llegada de la Antorcha a San José. Foto: Raquel Vargas.

La llegada de la Antorcha al Parque Central se enmarca dentro de las actividades oficiales que recorren todo el país.