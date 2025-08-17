Un grave accidente de tránsito tuvo lugar la tarde de este domingo en el sector de la Ruta 32, a la altura del kilómetro 43.

Producto de la emergencia, la Cruz Roja Costarricense movilizó múltiples unidades para la atención.

En total abordan a 8 pacientes, de los cuales 5 son tratados como condición urgente y 2 en condición estable. Además de uno que no amerita traslado.

Resumen de atención: