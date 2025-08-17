Un grave accidente de tránsito tuvo lugar la tarde de este domingo en el sector de la Ruta 32, a la altura del kilómetro 43.
Producto de la emergencia, la Cruz Roja Costarricense movilizó múltiples unidades para la atención.
En total abordan a 8 pacientes, de los cuales 5 son tratados como condición urgente y 2 en condición estable. Además de uno que no amerita traslado.
Resumen de atención:
- Unidad CRC 1907 traslada 2 pacientes en condición urgente al H. Guápiles
- Unidad CRC 1625 traslada 1 pacientes en condición urgente al Hospital San Vicente de Paul
- Unidad CRC 1741 traslada 2 pacientes, uno en condición urgente y otro en condición estable al Hospital San Vicente de Paul
- Unidad CRC 1334 traslada 2 pacientes, uno en condición urgente y otro en condición estable (Menor de Edad) al Hospital San Vicente de Paul
- Unidad CRC 1692 valora un paciente en condición estable que no requiere traslado al centro médico