Fotos: así fue el arribo de cruzrojistas tras labores en Venezuela

Aplausos, agradecimientos y abrazos marcaron la llegada de los 16 cruzrojistas nacionales que realizaron labores de búsqueda y rescate en Venezuela tras el doble terremoto ocurrido el miércoles 24 de junio en el país sudamericano.

La delegación nacional arribó al Aeropuerto Juan Santamaría este miércoles pasadas las 11 de la noche y fue recibida por sus familiares y amigos, así como personas venezolanas que llegaron hasta la terminal aeroportuaria a agradecer el trabajo y la labor de los últimos 13 días.

Un equipo de Grupo Extra pudo capturar el emotivo momento, donde los rescatistas se reencontraron con sus seres queridos tras la ayuda humanitaria brindada en ese país.

Ahora, Venezuela continúa en un proceso de recuperación tras la tragedia que hasta el momento contabiliza cerca de 3.811 personas fallecidas.