Fotos: Así está la Ruta 140 tras hundimiento ocurrido en San Carlos

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Poco menos de 24 horas han pasado y el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) ya inició los trabajos de reparación en el hundimiento ocurrido este lunes 28 de setiembre en San Carlos.

La carretera afectada en la Ruta Nacional 140 que comunica Aguas Zarcas con Ciudad Quesada en la Zona Norte del país.

Fotografía Sergio Espinoza

Un equipo de Grupo Extra visitó el sitio esta martes y pudo comprobar parte de las labores que se desarrollan.

Fotografía Sergio Espinoza

Fotografía Sergio Espinoza

¿Solución?

El Conavi sustituirá las alcantarillas en el sitio para posteriormente habilitar el paso en la vía.

Las primeras proyecciones indican que los trabajos podrían extenderse de entre cuatro a seis semanas, con posibilidad de que el tiempo sea menor.