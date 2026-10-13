Fotos: Así está la escena tras homicidio en Aserrí

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Una patrulla de la Fuerza Pública y al menos cuatro agentes de la Fuerza Pública custodian la escena donde murió una mujer este martes en La Fila de San Gabriel de Aserrí.
Según versiones preliminares, la mujer habría recibido al menos 4 impactos de bala propinados por dos hombres a bordo de una motocicleta.
Minutos después de este hecho, otro hombre resultó herido por estas mismas personas y fue trasladado en condición crítica.
Se espera que el OIJ llegue a la escena próximamente para el levantamiento del cuerpo, así como la recolección de indicios balísticos.