Fotos: Así está la escena tras homicidio en Aserrí

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Una patrulla de la Fuerza Pública y al menos cuatro agentes de la Fuerza Pública custodian la escena donde murió una mujer este martes en La Fila de San Gabriel de Aserrí.

Según versiones preliminares, la mujer habría recibido al menos 4 impactos de bala propinados por dos hombres a bordo de una motocicleta.