Un autobús colisionó contra la fachada de una vivienda en Barrios Ángeles, calle Las Estrellas, en San Rafael Arriba de Desamparados la noche de este jueves.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, dentro de la estructura se encontraban 5 adultos y 4 niños, quienes resultaron ilesos pese al impacto.

Una de las personas que viven en la casa afectada, narró los momentos de angustia que pasaron, ya que unos segundos antes salió a meter a los perritos que se encontraban afuera de la casa.

Asimismo, menciona que una amiga y los hijos de ella, se encontraban de visita cuando ocurrió el accidente.

Las autoridades atendieron con 2 unidades en el sitio, en lo que se maneja como un derrape del bus en vía pública.