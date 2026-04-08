Fotos: Así está la Biblioteca Nacional tras ataque a balazos

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La Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano presenta daños visibles horas después del ataque armado registrado este miércoles.
En el lugar se observan impactos de bala en paredes y ventanales. También hay vidrios rotos y cintas policiales que resguardan la escena.
El ataque ocurrió durante la madrugada, cuando un vehículo en movimiento disparó contra la fachada del edificio.
Las autoridades mantienen el sitio bajo custodia mientras avanzan las investigaciones. Agentes del Organismo de Investigación Judicial recolectaron indicios balísticos en el lugar.
Aunque no se reportan daños en el acervo, la estructura presenta afectaciones visibles. El caso continúa en investigación.