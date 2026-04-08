Fotos: Así está la Biblioteca Nacional tras ataque a balazos

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

La Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano presenta daños visibles horas después del ataque armado registrado este miércoles.

En el lugar se observan impactos de bala en paredes y ventanales. También hay vidrios rotos y cintas policiales que resguardan la escena.

El ataque ocurrió durante la madrugada, cuando un vehículo en movimiento disparó contra la fachada del edificio.