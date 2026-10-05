Fotos: Así es el nuevo CTP inaugurado por el Gobierno

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Autoridades de Gobierno inauguraron este lunes 5 de octubre el Colegio Técnico Profesional de Mora.
En el evento de inauguración participó la presidenta de la República, Laura Fernández, quien estuvo acompañada del ministro de Educación, Leonardo Sánchez.
“Cada colón vale la pena porque tendrán una mejor herramienta para enfrentar el presente y el futuro”, dijo la presidenta Fernández.
La presidenta aseguró que el 100% de los centros educativos del cantón cuentan con acceso a internet.
“Ningún joven de Mora tiene nada que envidiarle a un colegio técnico de Alemania”, aseguró la mandataria.
El ministro del MEP indicó que la obra fue posible gracias al financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
“Este nuevo colegio permitirá duplicar la cantidad de estudiantes e incorporar nuevas especialidades que estén conectadas al mercado laboral”, aseguró el jerarca.
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