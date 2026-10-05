Fotos: Así es el nuevo CTP inaugurado por el Gobierno

Ubicado en el cantón de Mora

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Autoridades de Gobierno inauguraron este lunes 5 de octubre el Colegio Técnico Profesional de Mora. En el evento de inauguración participó la presidenta de la República, Laura Fernández, quien estuvo acompañada del ministro de Educación, Leonardo Sánchez. “Cada colón vale la pena porque tendrán una mejor herramienta para enfrentar el presente y el futuro”, dijo la presidenta Fernández.