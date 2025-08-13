El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Limón desplegó este miércoles un amplio operativo en el barrio Atlántida, considerado uno de los sectores más conflictivos de la provincia por su historial de narcomenudeo y disputas territoriales.

Fotos: Wilberth Hernández

Fotos: Wilbert Hernández

La acción incluyó seis allanamientos relacionados con denuncias por amenazas y accionamiento de armas de fuego.

Sospechoso escapa durante megaoperativo contra Peña Russell

Durante las diligencias, los agentes detuvieron a un hombre de 19 años, a quien se le decomisó un fusil de asalto tipo M4 con una importante cantidad de munición, así como una pistola y un lote significativo de marihuana lista para distribución en dosis pequeñas, explicó Michael Soto subdirector del OIJ.

Fotos: Wilberth Hernández

Las autoridades indicaron que el operativo está vinculado con investigaciones sobre estructuras criminales que operan en la zona, entre ellas la liderada por el privado de libertad Tony Peña Russell, alias “La T”.

Fotos: Wilberth Hernández

El subdirector destacó que la provincia es la segunda más violenta del país y que este tipo de acciones buscan contener los rebrotes de violencia, además de reforzar la presencia policial para brindar seguridad a los vecinos que no participan en actividades ilícitas.

El operativo se mantiene activo, con revisiones en viviendas y zonas boscosas aledañas, y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.