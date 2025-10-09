La Policía Municipal de San José demolió una estructura que era utilizada por un grupo criminal como punto de control en Bribrí de Pavas, donde, según las autoridades, se extorsionaba a los vecinos del sector cobrándoles aproximadamente ₡500 por circular o permanecer en la zona.

La Policía Municipal de San José demolió la estructura. Foto: cortesía.

La intervención se realizó cerca del Tajo Comag, como parte del plan de recuperación de espacios inseguros que impulsa la Dirección de Seguridad Ciudadana y la Policía Municipal de San José.

La Policía Municipal de San José demolió la estructura. Foto: cortesía.

Con esta acción, ya suman 12 los búnkeres eliminados en lo que va del año, dentro de más de 115 operativos efectuados en diferentes puntos de la capital.

La Policía Municipal de San José demolió la estructura. Foto: cortesía.

De acuerdo con las autoridades, el sitio representaba un foco de inseguridad y deterioro para la comunidad, por lo que su eliminación busca evitar que continúe siendo utilizado para actividades ilícitas y devolver la tranquilidad a los vecinos.

La Policía Municipal de San José demolió la estructura. Foto: cortesía.

“No solo estamos eliminando estructuras físicas; estamos cerrando puertas al narcotráfico y a la violencia. Cada demolición representa una oportunidad para que las comunidades retomen el control de sus espacios y fortalezcan su tejido social. Seguiremos trabajando con determinación en cada distrito”, afirmó el director de la Policía Municipal, Marcelo Solano Ortiz.

La Policía Municipal de San José demolió la estructura. Foto: cortesía.

La Municipalidad de San José destacó que este tipo de acciones forman parte de un esfuerzo interinstitucional por recuperar espacios públicos y prevenir la criminalidad, en el marco del plan integral de seguridad ciudadana que lidera el gobierno local.

La Policía Municipal de San José demolió la estructura. Foto: cortesía.

La Policía Municipal recordó a la ciudadanía que puede denunciar de forma confidencial cualquier punto de venta o consumo de drogas mediante la línea gratuita 1717, para continuar fortaleciendo la seguridad y convivencia en los barrios josefinos.