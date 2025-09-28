Este domingo se celebró una misa de despedida en la iglesia de Curridabat, tras el fallecimiento de la ex primera dama y exdiputada Karen Olsen Beck.

Alrededor de 200 personas acompañaron y expresaron sus condolencias al expresidente José María Figueres Olsen (1994-1998) y a su hermana Christiana Figueres.

"Mami fue una mujer que se dio a los demás y lo hizo con verdadera entrega. Sin ser costarricense se entregó a este país. Hoy le agradezco a todos los que nos acompañaron ayer y hoy", compartió José Maria Figueres.

Por su parte , su hermana Christiana Figueres expresó:

"Querida mamá Karen, hoy queremos honrar todo lo que fuiste, tu fuerza, tu amor, tu visión. Espero que tu viaje sea ligero, que tu espíritu encuentre paz y que sigas floreciendo entre nosotros".

A la ceremonia asistieron figuras políticas del Partido Liberación Nacional (PLN), entre ellas el expresidente Óscar Arias, el diputado Francisco Nicolás, el secretario general Miguel Guillén, el exprecandidato presidencial Marvin Taylor, así como Álvaro Ramírez y Mangell McLean Villalobos, candidatos a diputados por San José y Limón, respectivamente.

También estuvieron presentes el exministro de Ambiente, René Castro, y el exministro de Seguridad Pública, Fernando Berrocal.

Karen Olsen falleció a los 95 años. Además de ser primera dama, se desempeñó como diputada entre 1990 y 1994 con el PLN y, años más tarde, durante el gobierno de su hijo, trabajó como asesora presidencial y diplomática.