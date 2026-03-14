El ambiente ya se vive con intensidad en la primera fecha del PicNic Festival Centroamérica, que se realiza este 14 de marzo en el Centro de Eventos Pedregal, donde miles de asistentes disfrutan de música, gastronomía y un ambiente cargado de fiesta desde horas de la tarde.

Entre los primeros artistas en subir al escenario estuvo el cantante costarricense Shel Dixon, quien fue el encargado de ir calentando el ambiente entre el público que poco a poco llenaba el recinto para disfrutar de las distintas presentaciones del festival.

Fotografía: Randall Sandoval

Posteriormente, el artista colombiano Kapo puso a bailar a los asistentes con varios de sus temas más conocidos, logrando que gran parte del público coreara sus canciones y se sumara al ambiente festivo que se vive en el evento.

Por su parte, el reconocido cantante de reggae Alpha Blondy aprovechó su presentación no solo para interpretar su música, sino también para compartir un mensaje de paz para países africanos, palabras que fueron recibidas con aplausos y euforia por parte de los presentes.

Fotografía: Randall Sandoval

La noche continuará con más presentaciones y uno de los momentos más esperados será el del reguetonero puertorriqueño Yandel, quien ofrecerá en Costa Rica su primer concierto sinfónico, acompañado por alrededor de 40 músicos costarricenses en escena, en una propuesta que mezcla el género urbano con arreglos orquestales.