Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Desde distintas zonas del país, los seguidores de Iron Maiden no paran de llegar al Estadio Nacional con un mismo objetivo: disfrutar de una noche cargada de heavy metal y vivir de cerca la presentación de la legendaria banda británica en Costa Rica.

Entre banderas, máscaras y camisas negras, los fanáticos se reúnen en los alrededores y dentro del recinto.

Fotografía Mauricio Aguilar

Fotografía Mauricio Aguilar

Muchos llegaron acompañados de sus amigos para compartir la experiencia, mientras que otros recorrieron largas distancias para no perderse el concierto.

Incluso, algunos tuvieron que pedir permiso en sus trabajos para poder asistir a una cita que esperaban desde hace tiempo.

Fotografía Mauricio Aguilar Fotografía Mauricio Aguilar

Fotografía Mauricio Aguilar

La pasión por la agrupación también se refleja en los atuendos y símbolos que lucen los asistentes, quienes aprovechan la previa para tomarse fotografías, conversar y compartir su entusiasmo con otros amantes del rock.