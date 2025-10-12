Un operativo de rescate y búsqueda se mantiene activo desde tempranas horas de este domingo en Puerto Jiménez, Puntarenas, luego de que una embarcación se volcara, dejando como saldo 4 hombres rescatados con vida y un desaparecido.

Operativo de búsqueda. Foto: Cruz Roja.

Actualmente, la Cruz Roja trabaja coordinadamente con el Servicio Nacional de Guardacostas y vecinos de la comunidad, quienes participan en la búsqueda del hombre en la zona marítima donde ocurrió el accidente.

El caso

La alerta ingresó al Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 6:19 a.m., movilizando de inmediato una unidad de soporte básico de la Cruz Roja Costarricense al sitio del incidente.

Al llegar, los socorristas encontraron a los 4 hombres adultos fuera del agua, sin lesiones y sin necesidad de traslado médico.

No obstante, un quinto tripulante, un hombre de aproximadamente 30 años, permanece desaparecido, por lo que las autoridades activaron un operativo de búsqueda.

Las autoridades mantienen la operación activa y en desarrollo, mientras intensifican los esfuerzos para localizar al desaparecido.