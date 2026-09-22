Fotos: Así avanzan los trabajos viales en calle Lourdes de Alajuela

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La primera etapa de las obras inició el pasado 1 de setiembre y mantiene un cierre de aproximadamente 150 metros a partir del cruce de Coopespa.

Los conductores que utilizan calle Lourdes, en San Rafael de Alajuela, deberán tomar rutas alternas debido al cierre total de un tramo de la vía por trabajos de mejoramiento vial por al menos tres meses.

De acuerdo con la información de la Municipalidad de Alajuela, esta fase tendrá una inversión de ₡100 millones.

El proyecto completo contempla una inversión de ₡300 millones y busca mejorar las condiciones de la vía mediante trabajos de infraestructura vial.

Según detalló el municipio alajuelense, las obras incluyen mejoramiento pluvial y nuevas aceras en ese tramo de la carretera.

Un equipo de Grupo Extra visitó este martes 22 de setiembre la zona y pudo comprobar los avances que presenta la obra hasta el momento.