Los cuerpos de emergencia atendieron esta tarde un gran incendio en el sector Guachipelín, en San Rafael de Escazú.

Foto: Raquel Vargas.

Según reportaron las autoridades, en un inicio recibieron la alerta de una explosión de una máquina en una empresa de aromatizantes, pero se está en investigación para confirmar el motivo del incendio.

Foto: Raquel Vargas.

Según detallaron desde Bomberos, el suceso afectó una fábrica de aromatizantes de entre 200 y 400 metros cuadrados afectados y parte de una vivienda

En un inicio para la atención de la emergencia de un total de 8 unidades.

Foto: Raquel Vargas.

2 hombres adultos, uno con quemaduras superficiales y otra persona que sufrió de crisis convulsivas.

Además, Cruz Roja destacó que otras personas presentaron crisis emocionales, pero no requirieron atención.