Fotos: Así arranca protesta de universidades públicas contra recortes educativos

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

La marcha de las universidades públicas arrancó este martes 20 de octubre, a partir de las 9 a. m., desde la Fuente de la Hispanidad, rumbo a la Plaza de la Democracia, como parte de las manifestaciones en defensa de la educación pública y contra los recortes presupuestarios propuestos para el 2027.

En la movilización participan representantes estudiantiles de las cinco universidades públicas, rectores, sindicatos del sector educativo y otras organizaciones sociales.

Fotografía Sergio Espinoza

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Un día antes, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) y la representación estudiantil hicieron un llamado a manifestarse en todo el país para defender la educación pública y rechazar las reducciones presupuestarias que se discuten en la Asamblea Legislativa.

Fotografía Sergio Espinoza

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¿Cuáles son los recortes?

Entre las mociones planteadas se encuentra la número 104, que propone recortar ¢8.918 millones de gastos operativos de la UNA, la UCR, el TEC y la UNED, para trasladar esos recursos al pago de pensiones de Jupema.

También está la moción 16, que reduce ¢8.048 millones de fondos de inversión del FEES de cinco universidades públicas. Aunque inicialmente fue rechazada, posteriormente se revirtió la votación y quedó aprobada, por lo que el recorte se aplicaría en el presupuesto del 2027.

Por su parte, la moción 105 plantea redistribuir ¢462,2 millones destinados a las olimpiadas científicas, recursos que estaban bajo la administración de la UCR y que se repartirían entre esa institución y la UNA.

Fotografía Sergio Espinoza

Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios tienen hasta este martes 20 de octubre para dictaminar el proyecto de presupuesto nacional, mientras se mantienen las manifestaciones contra los cambios propuestos para el financiamiento de la educación superior pública.

Fotografía Sergio Espinoza