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Más de 500 puestos vacantes y una amplia oferta de formación académica se ofrecen en las instalaciones de la Municipalidad de San José, como parte de una feria de empleo impulsada por el gobierno local en conjunto con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
La actividad, dirigida a mayores de 18 años estará disponible hasta las 3:00 p.m.
Según indicó la vicealcaldesa de la Municipalidad, Yariela Quirós, la feria es parte de las estrategias para impulsar la empleabilidad dentro de la capital.
Áreas de empleo:
Opciones de formación:
Los currículums podrán presentarse tanto en formato físico como digital.