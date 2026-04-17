Fecha de publicación: 29 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 29 de octubre de 2026

Más de 500 puestos vacantes y una amplia oferta de formación académica se ofrecen en las instalaciones de la Municipalidad de San José, como parte de una feria de empleo impulsada por el gobierno local en conjunto con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

La actividad, dirigida a mayores de 18 años estará disponible hasta las 3:00 p.m.

Feria de empleo. Foto: Issac Villalta.

Según indicó la vicealcaldesa de la Municipalidad, Yariela Quirós, la feria es parte de las estrategias para impulsar la empleabilidad dentro de la capital.

Feria de empleo. Foto: Issac Villalta.

Áreas de empleo:

Seguridad (guardas).

Logística y distribución (repartidores).

Administración y contabilidad.

Puestos operativos.

Servicios generales (cocina y limpieza), entre muchas otras oportunidades.

Feria de empleo. Foto: Issac Villalta.

Opciones de formación:

Salud.

Servicios Sociales.

Hospitalidad y Gastronomía.

Finanzas y Servicios Administrativos.

Manufactura y Procesos Productivos.

Educación.

Recursos Humanos.

Tecnología.

Feria de empleo. Foto: Issac Villalta.

Los currículums podrán presentarse tanto en formato físico como digital.