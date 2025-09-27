Las lluvias intensas de este viernes inundaron y afectaron comunidades de Puntarenas, específicamente en Fray Casiano.

Equipo de rescate de Bomberos se encuentran en el lugar para atender las múltiples incidencias.

Fotografía cortesía Bomberos

“En Bella Vista, Valle Azul y Valle Verde, nuestros equipos han evacuado y puesto a salvo a más de 100 personas”, informó Bomberos.

Fotografía cortesía Bomberos

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó que trasladó a 50 personas afectadas por las lluvias a un albergue en la escuela de Riojalandia en Fray Casiano, en Puntarenas.

Datos de la institución revelan que este viernes se registraron 294 incidentes por problemas de inundación.

Fotografía cortesía Bomberos

Se espera que para este sábado las lluvias continúen.

Fotografía cortesía Bomberos