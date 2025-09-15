Las calles de San José se llenan de colores patrios para celebrar el 204 Aniversario de la Independencia, este lunes 15 de setiembre.

Desfiles en San José. Foto: Raquel Vargas.

Con niños y jóvenes desfilando en la Avenida Segunda, el ambiente de festividad se hace sentir.

Desfiles en San José. Foto: Raquel Vargas.

A su vez, un gran operativo de seguridad se hace presente para resguardar la seguridad de los cientos de personas que se empiezan a acercar a esta fiesta.

Desfiles en San José. Foto: Raquel Vargas.

Personeros del Ministerio de Educación Pública (MEP) y de la Municipalidad de San José se encargan de encabezar este desfile.

Desfiles en San José. Foto: Raquel Vargas.

Las autoridades recalcaron la gran oportunidad que es vivir este tipo de actividades en paz, al contrario de otras latitudes del planeta que pasan por momentos difíciles.