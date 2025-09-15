Las calles de San José se llenan de colores patrios para celebrar el 204 Aniversario de la Independencia, este lunes 15 de setiembre.
Con niños y jóvenes desfilando en la Avenida Segunda, el ambiente de festividad se hace sentir.
A su vez, un gran operativo de seguridad se hace presente para resguardar la seguridad de los cientos de personas que se empiezan a acercar a esta fiesta.
Personeros del Ministerio de Educación Pública (MEP) y de la Municipalidad de San José se encargan de encabezar este desfile.
Las autoridades recalcaron la gran oportunidad que es vivir este tipo de actividades en paz, al contrario de otras latitudes del planeta que pasan por momentos difíciles.