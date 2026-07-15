Fotos: Árbol cae y bloquea vía cerca del Museo de los Niños

Un árbol cayó sobre la vía pública en las cercanías del Museo de los Niños, específicamente 100 metros al sur, provocando afectación al tránsito en la zona.

Las imágenes muestran cómo el árbol quedó atravesado sobre gran parte de la carretera, obstaculizando el paso de los vehículos y generando complicaciones para quienes circulan por el sector.

De momento, se está a la espera de que las autoridades correspondientes lleguen al sitio para realizar las labores de remoción.

Mientras tanto, se recomienda a los conductores tomar las precauciones del caso, reducir la velocidad y, de ser posible, utilizar rutas alternas.