Un árbol cayó sobre una vivienda en Jiménez de Pococí en Limón, informó el Benemérito Cuerpo de Bomberos.

Los cuerpos de rescate trasladan diferentes unidades en lo largo del país para atender las múltiples emergencias producto de las lluvias y fuertes vientos.

Hay personas atrapadas dentro de la vivienda, mientras la noticia se encuentra en desarrollo.

Fotos de la emergencia:

Fotografía cortesía CNE

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó sobre la afectación de la Onda Tropical #23 para la noche de este jueves 14 de agosto.

Pronóstico en detalle: