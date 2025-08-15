Un árbol cayó sobre una vivienda en Jiménez de Pococí en Limón, informó el Benemérito Cuerpo de Bomberos.
Los cuerpos de rescate trasladan diferentes unidades en lo largo del país para atender las múltiples emergencias producto de las lluvias y fuertes vientos.
Hay personas atrapadas dentro de la vivienda, mientras la noticia se encuentra en desarrollo.
Fotos de la emergencia:
El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó sobre la afectación de la Onda Tropical #23 para la noche de este jueves 14 de agosto.
Pronóstico en detalle:
- Durante la primera parte de la noche se esperan aguaceros fuertes y tormenta eléctrica con posibles ráfagas ocasionales de viento en el Caribe, Zona Norte y también en el Pacífico Sur.
- Por su parte, en el Valle Central se mantendrán lluvias moderadas y fuertes ráfagas de viento.
- En el resto del país son posibles lluvias dispersas.
- Acumulados estimados entre 30-60 mm en periodos de 3 a 6 horas, son posibles montos superiores de manera localizada.
- Se espera que la onda tropical #23 abandone completamente el país finalizando la noche del jueves.