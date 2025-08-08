Un motociclista perdió la vida la tarde de este jueves tras colisionar con un autobús en pleno centro de San José, específicamente en el sector de El Carmen, entre avenida 7 y calle 7.

Fotografía: Randall Sandoval

Según informó la Cruz Roja Costarricense, la alerta del accidente se recibió a las 3:13 p.m., por lo que se desplazó de inmediato una unidad de atención avanzada al sitio.

Fotografía: Randall Sandoval

Al llegar, los socorristas confirmaron que la víctima, un adulto con múltiples traumas, había fallecido en el lugar.

Fotografía: Randall Sandoval

Fotografía: Randall Sandoval

Las autoridades aún no han determinado las causas del accidente.