Un motociclista perdió la vida la tarde de este jueves tras colisionar con un autobús en pleno centro de San José, específicamente en el sector de El Carmen, entre avenida 7 y calle 7.
Según informó la Cruz Roja Costarricense, la alerta del accidente se recibió a las 3:13 p.m., por lo que se desplazó de inmediato una unidad de atención avanzada al sitio.
Al llegar, los socorristas confirmaron que la víctima, un adulto con múltiples traumas, había fallecido en el lugar.
Las autoridades aún no han determinado las causas del accidente.