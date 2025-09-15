Alrededor de las 8:40 p.m., Felipe Robles Aguilar, estudiante del Liceo San Nicolás de Tolentino, ingresó con la Antorcha de la Independencia a la Vieja Metrópoli, sitio histórico donde se recibió el acta con la decisión centroamericana de independencia.

“La tea” recorrió poco más de 378 kilómetros desde su salida el pasado sábado a las 11:00 a.m. en la frontera de Peñas Blancas con Nicaragua.

Antorcha de la Libertad llega a Cartago. Foto: Randall Sandoval.

Según el Ministerio de Educación Pública (MEP), en su trayecto hasta la ciudad de las Brumas participaron alrededor de 22 mil estudiantes de distintos centros educativos del país, donde cada uno recorrió aproximadamente 400 metros con el símbolo nacional.

Este recorrido forma parte de la tradición patria con la que se conmemoran los 204 años de independencia que celebrará Costa Rica este 15 de septiembre bajo el lema: “Libertad, cultura y bienestar: uniendo pasado, presente y futuro”.

El símbolo fue recibido por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, la primera dama de la República, Signe Zeikate, el ministro de Educación Pública, José Leonardo Sánchez, el alcalde de Cartago, Mario Redondo y estudiantes del Colegio Vocacional de Artes y Oficios (Covao).

Posteriormente a la llegada, se encendió el pebetero.

Fuego de la libertad

Este 2025 la Antorcha de la Independencia cumple 61 años de recorrer el territorio nacional, ya que desde 1964 se instauró esta práctica, según datos del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ).

La idea fue del profesor de Educación Física Alfredo Cruz Bolaños.

Su origen se remonta al acuerdo tomado por los países centroamericanos de encender una llama simbólica que recorriera las cinco naciones que alcanzaron la independencia, representando así la unión y libertad de la región.

Cada año, la antorcha parte desde Guatemala y llega a Cartago el 14 de septiembre, donde se da la continuación a las celebraciones patrias.

La antorcha de la Independencia es oficialmente un símbolo nacional desde el 2005. Su establecimiento tiene como objetivo celebrar y promover los sentimientos cívicos y patrióticos, conmemorando el recorrido de la antorcha que llevó la noticia de la independencia de Centroamérica en 1821.

Significado para los ticos

Un sondeo realizado por Diario Extra durante la llegada de la antorcha reveló que, para la mayoría de costarricenses, este símbolo representa la lucha por la libertad, además de reflejar los principios de paz y democracia que caracterizan al país.