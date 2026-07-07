Fotos: allanan viviendas para ubicar a mujer desaparecida

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza una serie de allanamientos la mañana de este martes como parte de la investigación por la desaparición de una mujer reportada desde el pasado 25 de mayo en Pavas.

La joven fue identificada como Jessy Karina Álvarez Amado, de 25 años, quien se desempeñaba como estilista.

Allanamientos El Huazo. Foto: Randall Sandoval.

El jefe de la Sección de Homicidios del OIJ, Pablo Calvo, informó que en total se ejecutan seis allanamientos en distintos puntos del Gran Área Metropolitana.

Allanamientos El Huazo. Foto: Randall Sandoval.

“Se trata de seis allanamientos en diferentes sectores del área metropolitana. En este momento nos encontramos en El Huazo, en Desamparados, específicamente en la vivienda de una persona allegada al principal sospechoso de esta investigación. Es un caso muy complicado y complejo que inició con la desaparición de una mujer en mayo del 2025. Hasta el día de hoy no hemos escatimado esfuerzos y estos allanamientos buscan recolectar nuevos elementos de prueba que fortalezcan la investigación”, explicó Calvo.

Allanamientos en Orotina. Foto: Randall Sandoval.

Además del inmueble en El Huazo, los agentes judiciales intervienen la celda donde permanece recluido el principal sospechoso, una vivienda en La Peregrina, otras dos casas en El Guazo y un inmueble adicional en Desamparados.

Como resultado del operativo, las autoridades mantienen detenidas a tres personas: el principal sospechoso y dos mujeres que, según el OIJ, mantenían una relación sentimental con él.