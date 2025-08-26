Autoridades de la Policía Municipal de San José realizan un allanamiento en una sala de masajes ubicada en el centro de la capital.

El operativo se realizó por aparente trata de personas en el lugar en el que se detuvo a un hombre de 64 años quien figura como el principal sospechoso.

Fotografía cortesía OIJ

Operativo sala de masajes San José – Fotografía Randall Sandoval

Según el informe policial, en apariencia el imputado reclutaba a hombres, en su mayoría de extranjeros, a quienes posteriormente los mantenía en situación de prostitución.

“Supuestamente, el sospechoso, desde hace varios años, utilizaba la mampara de una sala de masajes ubicada por las inmediaciones de la Junta de Protección Social (JPS) en San José, para cometer este delito”, señala el OIJ.

Operativo sala de masajes San José – Fotografía Randall Sandoval

La investigación dio inicio en enero del presente año, y tras varias diligencias de investigación, los agentes de la Unidad de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, pudieron corroborar este supuesto delito al que eran sometidas las víctimas.

La tarde de este martes se allanó el local comercial, así como una casa en Hatillo 6. En el operativo se rescató a cuatro aparentes víctimas, informaron las autoridades.

El detenido será puesto a las órdenes del Ministerio Público, para que se le determine su situación jurídica.