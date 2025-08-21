El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó este jueves un operativo en un asentamiento de Los Chiles, para detener al menos 15 personas presuntamente vinculadas con la venta de drogas.

Según el director del OIJ, Randall Zúñiga, los cabecillas de esta organización criminal le responden directamente a alias “Diablo”, considerado un objetivo de alto valor por las autoridades y de interés para la DEA.

Allanamientos en Los Chiles. Foto: Wilbert Hernández.

“Este es un grupo criminal que responde a un sujeto conocido con el alias de “Chirizo”, que es Elvin López, y también a otro sujeto conocido como “La W”, que en este caso es Walter Ulate. Los dos responden directamente a este otro sujeto, Alejandro Arias Monge (conocido como “Diablo”), y es parte de las acciones que hacemos nosotros para que cada semana podamos sacar de circulación a un grupo criminal fuerte de la zona y con ello generar una mejor convivencia aquí entre todos”, explicó.

“Nos encontramos aquí en el Barrio Achiotal, es una zona algo conflictiva… con la finalidad de detener al menos 15 personas que estarían vinculados presuntivamente con lo que es el narcomenudeo o venta de droga”, explicó Zúñiga.

Según trascendió, la investigación también podría arrojar evidencia relacionada con un homicidio pendiente en la zona, donde el sospechoso habría buscado refugio en este asentamiento.

“Este sujeto, alias “Chirizo”, anda en la fuga después de que nosotros hace una semana fuimos a San Carlos, entonces él anda en la fuga desde ese momento, y la idea es efectivamente poder sacar toda la organización que está aquí vendiendo drogas y con ello, generar un poquito más de tranquilidad y confianza en la ciudadanía que tanto lo merece”, concluyó Zúñiga.