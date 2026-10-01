Fotos: Agentes de la DEA llegan al aeropuerto para extradiciones

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Imágenes de Grupo Extra captaron el momento en que agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos arribaron a la pista de Base Dos del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela.

Foto: Randall Sandoval.

Los oficiales estadounidenses llegaron luciendo sus característicos chalecos tácticos e indumentaria de identificación, en medio del protocolo de seguridad coordinado con oficiales de la Policía de Control de Drogas (PCD) y la Unidad Especial de Apoyo (UEA) del Ministerio de Seguridad Pública.

Foto: Randall Sandoval.

Este jueves se realiza el proceso de entrega de los cinco imputados (cuatro de nacionalidad colombiana y un costarricense de apellido Morales Araya).

Foto: Randall Sandoval.

Posterior a la entrega de los sospechosos, los agentes estadounidenses asumen el control directo de los acusados para abordar el avión que los trasladará de forma inmediata hacia territorio norteamericano.