Un hombre adulto resultó con quemaduras la mañana de este lunes tras un escape de gas en una vivienda ubicada en San Felipe de Alajuelita, en el sector de la entrada a Tiribí.
La alerta inicial indicaba un incendio estructural con menores de edad dentro de la vivienda, por lo que varias unidades de emergencia fueron despachadas al lugar.
Tras la valoración en la escena, los cuerpos de socorro descartaron un incendio activo, así como la presencia de personas atrapadas y la atención de menores.
De acuerdo con el reporte, las quemaduras que sufrió el adulto fueron producto del escape de gas.
La situación fue controlada en el sitio antes de la llegada de los equipos de emergencia.