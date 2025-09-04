La Policía de Control de Drogas (PCD), en coordinación con la Unidad Especial de Apoyo y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal, realizó este jueves la detención de 3 personas en Escazú, San José, sospechosas de transporte de drogas.

Detenidos en Escazú. Foto: MSP.

De acuerdo con la información oficial, el operativo contó además con el apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

La detención se dio en las afueras de una reconocida cafetería en San Rafael de Escazú.

Operativo en Escazú. Foto: MSP.

Como parte de las diligencias, se mantiene bajo custodia un vehículo liviano de color gris, el cual será inspeccionado por la PCD para determinar la posible presencia de sustancias ilícitas.

Las autoridades informaron que el caso se encuentra en desarrollo y que está siendo atendido.