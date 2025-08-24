Puerto Viejo de Limón vivió durante 3 días una de sus celebraciones más vibrantes: el Wolaba Parade 2025, un evento que transformó las calles y la playa en un escenario de cultura, tradición y alegría.

Wolaba Parade 2025. Foto: Esteban Ávila.

En las imágenes del fotógrafo Esteban Ávila (Le Cameleon), se retrata la esencia de un festival que sigue siendo símbolo del Caribe costarricense.

Wolaba Parade 2025. Foto: Esteban Ávila.

La comunidad y los visitantes disfrutaron de talleres, muestras artísticas y conciertos que destacaron el legado afrodescendiente y la energía única del Caribe costarricense.

Wolaba Parade 2025. Foto: Esteban Ávila.

El momento más esperado fue el Big Parade, un desfile que recorrió Puerto Viejo con ritmo, danza y trajes llenos de color.

Wolaba Parade 2025. Foto: Esteban Ávila.

Seguido de noches de conciertos donde se mezclaron sonidos afrocaribeños, latinos y contemporáneos.

Wolaba Parade 2025. Foto: Esteban Ávila.

El Wolaba Parade 2025 se posicionó una vez más como un espacio de encuentro gratuito y abierto, que unió historia, comunidad y cultura en un ambiente lleno de vida.