Fotografías del conflicto: El impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania
Secuelas del enfrentamiento
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El conflicto armado entre Rusia y Ucrania continúa dejando una huella imborrable en el este de Europa, reconfigurando no solo la geopolítica global, sino la vida cotidiana de millones de personas.
A través de la siguiente galería fotográfica, le mostramos las secuelas del enfrentamiento: desde la devastación en la infraestructura civil y los paisajes marcados por los combates, hasta la fuerza de las comunidades que sobreviven entre las ruinas.