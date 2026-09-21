Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

El conflicto armado entre Rusia y Ucrania continúa dejando una huella imborrable en el este de Europa, reconfigurando no solo la geopolítica global, sino la vida cotidiana de millones de personas.

A través de la siguiente galería fotográfica, le mostramos las secuelas del enfrentamiento: desde la devastación en la infraestructura civil y los paisajes marcados por los combates, hasta la fuerza de las comunidades que sobreviven entre las ruinas.

Bomberos ucranianos extinguen un incendio en un edificio de la Universidad Nacional de Zaporiyia tras un ataque con dron ruso en Zaporiyia. Foto: AFP.

Bomberos ucranianos extinguen un incendio en un almacén tras un ataque con dron ruso en la región de Kyiv. Foto: AFP.

Un bombero ucraniano observa un almacén en llamas tras un ataque con drones ruso en la región de Kiev. Foto: AFP.

Vista de un edificio de apartamentos de varios pisos dañado tras un ataque con drones en Kotelniki, en la región de Moscú. Cientos de drones dirigidos contra Moscú y su región circundante causaron la muerte de al menos dos personas y dañaron una importante refinería. Foto: AFP.

La vecina Valentina, de 86 años, permanece sentada en su piso de un edificio residencial dañado tras los ataques con misiles contra la capital ucraniana, Kiev. Foto: AFP.

Residentes locales permanecen junto a un edificio residencial dañado tras un ataque con misiles rusos contra la capital ucraniana, Kiev. Foto: AFP.

Vista de un edificio de apartamentos de varios pisos dañado tras un ataque con drones en Kotelniki, en la región de Moscú. Foto: AFP.

Esta fotografía muestra un incendio en un edificio administrativo de varias plantas tras un ataque con drones rusos en Odesa. Foto: AFP.

Expertos policiales examinan fragmentos de un dron que tuvo como objetivo un tren de cercanías, matando a una persona y dejando ocho heridos, en la región de Járkov. Foto: AFP.

Bomberos ucranianos extinguen un incendio en un almacén tras un ataque con dron ruso en la región de Kyiv. Foto: AFP.

Esta fotografía muestra a la defensa aérea ucraniana disparando contra un dron ruso durante un ataque aéreo en Kiev. Foto: AFP.