Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Un intento por introducir sustancias ilícitas a un centro penitenciario fue frustrado por agentes de la Policía Penitenciaria en el Centro de Atención Institucional (CAI) Limón, luego de detectar envoltorios con droga ocultos en el calzado enviado a un privado de libertad.

Imágenes captaron el momento exacto en que las autoridades inspeccionaron unos zapatos tipo tenis presentados por una visitante de apellido Sequeira bajo la modalidad de encomienda. Tras un minucioso registro, los oficiales hallaron en la suela e interiores del calzado cinco paquetes en plástico transparente con picadura de marihuana, para un peso aproximado de 49,5 gramos.

El cargamento ilícito tenía como destinatario a un privado de libertad de apellido Alvarado, quien cumple condena en dicho centro penal.

Tras la revisión y el hallazgo, la Policía Penitenciaria coordinó de forma inmediata con la Fiscalía de Limón para la dirección funcional respectiva. La mujer fue aprehendida y puesta a orden del Ministerio Público junto con las evidencias decomisadas y los informes policiales para el debido proceso judicial.

Las autoridades del sistema penitenciario destacaron que estas acciones forman parte de los protocolos permanentes de revisión en encomiendas, visitas e instalaciones para evitar la circulación de drogas y objetos no autorizados dentro de la población penal.