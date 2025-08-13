El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) confirmó la mañana de este miércoles el cierre de la Ruta 32.

Esto se da debido a la caída de material sobre la carretera, el cual se encuentra obstruyendo el paso.

Según especificó el MOPT, el hecho se presenta en el kilómetro 28, después del túnel.

Todo esto se da luego de que a lo largo del país se viviera una noche sumamente lluviosa y con grandes tormentas eléctricas.

Las autoridades destacan que se está trabajando en el sitio para la reapertura.