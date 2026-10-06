Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

El periodista de Telenoticias Jason Ureña avanza satisfactoriamente en la recuperación de su mano izquierda, luego de las lesiones que sufrió en un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en agosto.

El comunicador informó que tuvo una nueva cita de control con el doctor Appiani, especialista en trauma de mano, y recibió buenas noticias sobre la evolución de las fracturas que obligaron a realizarle una cirugía.

Foto: Redes sociales

“El doctor Appiani, uno de los mejores ortopedistas del país, especializado en trauma de mano, me dio buenas noticias este martes en la primera cita de control tras la cirugía”, contó Ureña.

Según explicó, los huesos que resultaron fracturados durante el accidente ya consolidaron satisfactoriamente, por lo que el especialista decidió retirar uno de los elementos que había sido colocado durante el procedimiento quirúrgico.

Ureña también aseguró que la evolución es evidente en otros aspectos. La inflamación disminuyó considerablemente, las heridas ya cicatrizaron y recuperó buena parte del movimiento de la mano.

“La mano está mucho más desinflamada, las heridas cicatrizaron y he recuperado muchísimo la movilidad”, señaló.

Un accidente que cambió sus planes

El periodista sufrió el accidente el pasado 16 de agosto, cuando regresaba de Limón hacia San José. En medio de fuertes lluvias, su vehículo derrapó al pasar por una zona con agua acumulada, chocó contra la valla divisoria y terminó volcado.

Ureña contó entonces que llevaba puesto el cinturón de seguridad, elemento que consideró fundamental para sobrevivir al impacto. Tras el accidente, fue atendido inicialmente en el Hospital Tony Facio de Limón y posteriormente continuó su atención médica mediante el Instituto Nacional de Seguros.

La peor parte de las lesiones la recibió su brazo izquierdo, particularmente una de sus manos, donde posteriormente se confirmaron varias fracturas. El periodista tuvo que ser sometido a una cirugía en el Hospital del Trauma.