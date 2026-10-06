Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La espera terminó para los seguidores de Iron Maiden. La legendaria banda británica ya se encuentra en Costa Rica, luego de arribar este martes procedente de El Salvador, donde ofreció su presentación como parte de la gira mundial “Run For Your Lives“.

El avión que trasladó a la agrupación aterrizó en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría aproximadamente a las 2:20 p. m., según registros de seguimiento aeronáutico que identifican el vuelo entre El Salvador y San José.

Foto: Cortesía

Se trata de un Embraer ERJ-135BJ Legacy 600, un modelo desarrollado por la compañía brasileña Embraer para el mercado de aviación ejecutiva. La aeronave lleva la matrícula XA-FUF y aparece registrada como un avión de uso corporativo.

Un avión diseñado para vuelos ejecutivos

Aunque su diseño deriva de la familia ERJ-135, utilizada originalmente para vuelos regionales, el Legacy 600 fue configurado como un jet ejecutivo.

El modelo puede transportar alrededor de 13 pasajeros, además de la tripulación, y cuenta con una cabina mucho más amplia y cómoda que la configuración de un avión regional convencional. Entre sus características están una cocina, baño privado y diferentes áreas para los pasajeros.

Foto: Cortesía

El Legacy 600 está equipado con dos motores Rolls-Royce AE 3007A1E, puede alcanzar una velocidad máxima cercana a 850 km/h y tiene una autonomía de aproximadamente 6.000 kilómetros, dependiendo de la configuración y las condiciones del vuelo.

De El Salvador a Costa Rica

La llegada a suelo costarricense ocurre apenas un día después de que Iron Maiden se presentara en San Salvador, donde la agrupación ofreció un concierto como parte de su recorrido latinoamericano. La banda continuará ahora con su agenda en el país.

El concierto está programado para este jueves 8 de octubre en el Estadio Nacional, en San José. La presentación forma parte de la gira Run For Your Lives, con la que Iron Maiden celebra sus 50 años de trayectoria.