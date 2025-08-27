Los ganadores oficiales del Wildlife Photographer of the Year se anunciarán el 14 de octubre en Londres, durante la inauguración de la exposición en el Museo de Historia Natural , donde se mostrarán las 100 mejores fotografías de esta edición.

La foto del perezoso tico forma parte de una selección de imágenes “altamente recomendadas” en el certamen, en el que también aparecen escenas de pingüinos en la Antártida , ciervos en Inglaterra , osos en Rusia y elefantes en Sri Lanka .

El trabajo fue realizado por el fotógrafo francés Emmanuel Tardy , quien tituló la obra No Place Like Home (No Hay Lugar como el Hogar).

Una imagen captada en El Tanque de San Carlos, Alajuela , que muestra a un oso perezoso de 3 dedos aferrado a un poste de alambre de púas, se convirtió en una de las fotografías más comentadas en el certamen Wildlife Photographer of the Year 2025 , uno de los concursos de fotografía de naturaleza más prestigiosos del mundo.

No hay lugar como el hogar Fotógrafo: Emmanuel Tardy (Francia).

Ubicación: El Tanque, San Carlos, Alajuela, Costa Rica.



El Sr. Tardy capturó a un perezoso de tres dedos de garganta café aferrado a un poste de alambre de púas después de cruzar una carretera.

A medida que sus hábitats se fragmentan debido a la pérdida de árboles, los perezosos se ven obligados a realizar más cruces terrestres para llegar al siguiente árbol, lo que los deja vulnerables.

Viaje al borde del hielo Fotógrafo: Bertie Gregory (Reino Unido).

Ubicación: Plataforma de hielo Ekström, bahía Atka, Antártida. El Sr. Gregory capturó a un grupo de polluelos de pingüino emperador tambaleándose al borde de una plataforma de hielo.

Después de pasar dos meses observando la colonia, vio que la mayoría de los polluelos utilizaban rampas naturales de hielo para descender con seguridad al mar, pero este grupo había perdido la ruta más fácil hacia abajo.

Dejados a valerse por sí mismos, los polluelos de pingüino emperador deben eventualmente lanzarse al océano helado en su primer intento de alimentarse.

Los científicos creen que la disminución del hielo marino puede obligar a los pingüinos a reproducirse en plataformas de hielo, haciendo que saltos como este sean cada vez más comunes.

Retrato familiar de mohos mucilaginosos Fotógrafo: Kutub Uddin (Bangladés/Reino Unido).

Ubicación: Slindon Wood, West Sussex, Inglaterra, Reino Unido. El Sr. Uddin descubrió un grupo de mohos mucilaginosos organizados sobre un tronco caído en un bosque. Describió la escena como un “extraño retrato familiar”, completo con un diminuto huevo amarillo de insecto.

Un moho mucilaginoso consiste en organismos unicelulares móviles, similares a las amebas, que viven de forma independiente pero pueden reunirse para funcionar como una sola entidad con el fin de encontrar alimento y reproducirse.

Llamado de celo Fotógrafo: Jamie Smart (Reino Unido).

Ubicación: Bradgate Park, Leicestershire, Reino Unido. Un ciervo rojo macho brama durante la época de celo en otoño en Bradgate Park, captado por la Srta. Smart desde una distancia segura.

Evitó la hierba alta estirándose hacia arriba para mantener la vista despejada.

Las astas del ciervo, ahora totalmente endurecidas y libres de terciopelo, vuelven a crecer cada primavera, haciéndose más impresionantes cada año a medida que se desarrollan nuevas puntas llamadas candiles.

Esencia de Kamchatka Fotógrafo: Kesshav Vikram (India).

Ubicación: Lago Kurile, Krai de Kamchatka, Rusia. Tras días de paciencia, el Sr. Vikram capturó a un oso pardo caminando por las orillas del lago Kurile, con el volcán Iliinsky emergiendo entre las nubes.

Aunque los osos son generalmente solitarios, este se dirigía a un banquete junto a otros, aprovechando la abundancia de salmones rojos que migran río arriba desde el Pacífico hasta su lago de origen para desovar.

Dentro de la manada Fotógrafo: Amit Eshel (Israel). Lugar: Isla Ellesmere, Nunavut, Canadá. A la altura de los ojos con una curiosa manada de lobos árticos a −35 °C, el señor Eshel cumplió su sueño de fotografiar a estas esquivas criaturas. Los lobos se acercaron tanto que pudo oler su aliento. Los lobos árticos, que solo se encuentran en el norte de Canadá y el norte de Groenlandia, sienten curiosidad por los humanos debido a su mínima exposición a ellos.

Una historia de dos coyotes Fotógrafo: Parham Pourahmad (EE. UU.).

Ubicación: Parque Bernal Heights, San Francisco, California, EE. UU.



Atrapando la luz de la mañana, el Sr. Pourahmad enmarcó el ojo ámbar de un coyote macho dentro de la curva de la cola de una hembra con punta negra. Siguió a esta pareja a través de colinas rocosas durante un par de horas y tomó la foto cuando el macho se detuvo para acariciar a la hembra con el hocico. Los coyotes son altamente adaptables y están comenzando a reestablecerse en San Francisco, de donde habían desaparecido.

Pose rosa Fotógrafa: Leana Kuster (Suiza).

Ubicación: Pont de Gau, Camarga, Francia.



Leana Kuster muestra a un flamenco mayor rascándose la cabeza con una de sus inconfundiblemente largas patas.

Durante sus vacaciones se sintió fascinada por su comportamiento de alimentación mientras se movían con gracia por los humedales salinos poco profundos, filtrando moluscos y crustáceos.

Los flamencos usan sus lenguas para bombear agua a través de sus picos, que están adaptados con hileras de finas placas en forma de peine.

El color rosado del flamenco mayor proviene de una dieta rica en carotenoides, pigmentos presentes en algas e invertebrados como los camarones.

Lecciones mortales Fotógrafa: Marina Cano (España).

Ubicación: Parque Nacional Samburu, condado de Samburu, Kenia.



En el Parque Nacional Samburu de Kenia, Marina Cano presenció a jóvenes guepardos practicando una caza sobre un dik-dik de Günther, con su madre observando de cerca.

Los cachorros de guepardo permanecen ocultos durante dos meses y solo se unen a las cacerías alrededor del año de edad para aprender habilidades de acecho y caza.

Punta tóxica Fotógrafo: Lakshitha Karunarathna (Sri Lanka).

Ubicación: Ampara, provincia oriental, Sri Lanka.



En Sri Lanka, Lakshitha Karunarathna documentó a un elefante asiático solitario desplazándose por un sitio de desechos.

Durante los últimos tres años ha estado registrando los impactos de los humanos en los elefantes de la región.

El vertedero de Ampara fue creado hace más de una década cerca de una zona protegida de vida silvestre que alberga a unos 300 elefantes. Además de restos de comida, consumen plástico, lo que lentamente los mata, según afirman las autoridades.

Llamada de atención Fotógrafa: Gabriella Comi (Italia).

Ubicación: Parque Nacional Serengueti, Tanzania.



Gabriella Comi y su guía David observaron a una cobra acercándose a dos leones que dormían en el Parque Nacional Serengueti bajo el abrasador sol del mediodía.

El león más viejo levantó la cabeza para enfrentar a la serpiente deslizante.

Verano de medusas Fotógrafo: Ralph Pace (EE. UU.).

Ubicación: Bahía de Monterey, Monterey, California, EE. UU.



En medio de una multitud –o “banco”– de ortigas de mar del Pacífico, el Sr. Pace cubrió con vaselina cualquier parte de su piel no protegida por el traje de buceo para evitar las picaduras.

Los tentáculos pueden provocar una picadura dolorosa, que el Sr. Pace compara más con la de una abeja que con la de una ortiga.

La naturaleza reclama su espacio Fotógrafo: Sitaram Raul (India).

Ubicación: Banda, Maharashtra, India.



En total oscuridad, el Sr. Raul se situó entre murciélagos frugívoros que emergían de una ruina histórica, utilizando enfoque y flash para capturar el momento.

Los murciélagos volaban sobre su cabeza mientras “defecaban al azar” sobre él y su cámara.

En el sur de Asia, los murciélagos frugívoros del viejo mundo suelen refugiarse en edificios abandonados.

Frágil río de vida Fotógrafo: Isaac Szabo (EE. UU.).

Ubicación: Condado de Columbia, Florida, EE. UU.



Caminando en un río cristalino de Florida, el Sr. Szabo fotografió a una hembra de pez aguja de nariz larga junto a varios machos durante la temporada de apareamiento. Una tortuga que apareció en la escena fue “la cereza del pastel”, según Szabo.

Este río es uno de más de 1.000 cursos de agua alimentados por manantiales de agua dulce, conocidos por su claridad excepcional. Proteger los acuíferos que sustentan estos manantiales es esencial, no solo para la fauna icónica como los manatíes, sino también para el suministro de agua potable de casi la mitad de la población de Florida.