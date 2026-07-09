El reconocido actor australiano, Chris Hamsworth, famoso por interpretar a Thor en la pantalla grande, sigue disfrutando de su paso por Costa Rica. Esta vez, una familia costarricense vivió un encuentro inesperado con el artista mientras se encontraba en un local comercial de Santa Teresa, en Puntarenas.

Daniel Rodríguez, Santiago Rodríguez y Chris Hemsworth

Según relataron los presentes a Grupo Extra, el actor se mostró muy amable y accesible con quienes lo reconocieron, por lo que no dudó en detenerse para tomarse fotografías y compartir unos minutos con las personas que se encontraban en el sitio.

Además, comentaron que las altas temperaturas que caracterizan la zona llevaron al australiano a refrescarse con un helado, el cual compró antes de continuar con su recorrido.

La visita del protagonista de Thor ha despertado la curiosidad de vecinos y turistas, quienes han compartido en redes sociales imágenes de los distintos momentos en que ha sido visto disfrutando de algunos de los destinos más populares del país.