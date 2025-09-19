Este viernes un gran incendio que se presentó en un supermercado en el sector de Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago.

Esta emergencia fue atendida por los Cuerpos de Emergencia.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos destacó que el incendió se presentó en una estructura que supera los 1.250 m² y generó bastante riesgo en la zona.

Por otro lado, la Cruz Roja Costarricense atendió a 8 personas en el lugar, de las cuales ninguna de ellas requirió traslado a un centro médico.

Bomberos destacó que la emergencia podía llegar a comprometer más de 30 mil metros cuadrados que componen el resto del cuadrante donde se encontraba el edificio afectado.

Las autoridades confirmaron que el principal reto al que se enfrentaron fue la faltante de agua en la zona.