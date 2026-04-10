Fosa destapa presunto femicidio en Santa Ana

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga como un presunto femicidio el caso de Junieysis Adely Merlo Espinoza, de 29 años, cuyo cuerpo fue localizado la madrugada del miércoles dentro de una fosa en un condominio en Santa Ana.

La mujer, de nacionalidad nicaragüense y madre de 2 menores, había sido vista por última vez el 31 de marzo. Su desaparición fue reportada ante las autoridades días después, lo que activó un proceso de búsqueda e investigación por parte de agentes judiciales.

“Se recibe la denuncia por la desaparición y se empieza a desarrollar una investigación donde se logra establecer como hipótesis que la misma ha sido víctima de un femicidio”, indicó Michael Soto, director interino del OIJ.

Las diligencias permitieron ubicar el condominio donde la mujer residía junto a su pareja y sus hijas. En el lugar, los investigadores detectaron elementos clave que orientaron la búsqueda.

“Se logra establecer que hubo algunos movimientos de tierra con maquinaria el día de la desaparición y se logra fijar un sitio específico donde se hizo una fosa de aproximadamente 2 metros de profundidad donde presumiblemente podría estar la fallecida”, detalló Soto.

Con base en estos indicios, el OIJ ejecutó un allanamiento la noche del martes en la vivienda y sus alrededores. Tras varias horas de trabajo en el sitio, el cuerpo fue localizado.

“Se procede a realizar el allanamiento y aproximadamente a las 2 de la mañana se localiza el cuerpo de la femenina que coincide con las características, por lo menos de vestimenta”, señaló el jerarca.

La principal línea de investigación apunta a la pareja de la víctima, un hombre de apellido Ramírez, de 57 años, quien fue detenido por las autoridades en Cartago. Según explicó el OIJ, el sujeto se había trasladado a esa zona junto a sus hijas, quienes quedaron bajo resguardo del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

“De acuerdo a nuestra hipótesis inicial, el responsable podría ser su pareja”, indicó Soto.

Como parte de la investigación, también se analiza la utilización de una excavación previa en el terreno. Según el OIJ, el sospechoso habría solicitado maquinaria para realizar trabajos en el lugar, lo que posteriormente habría facilitado ocultar el cuerpo.

Las autoridades continúan con el análisis de evidencia recolectada en la escena y otras pruebas científicas para confirmar la dinámica de los hechos. El caso se mantiene en investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.