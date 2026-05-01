En la tradicional misa dedicada al Día del Trabajador, la Iglesia Católica hizo un llamado al próximo gobierno de fortalecer la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y proteger al sector Agro del país.

Monseñor José Rafael Quirós, Arzobispo de San José, dirigió la homilía haciendo un llamado al Poder Ejecutivo y a los diputados para establecer una ruta de diálogo, poner atención a la politica cambiaria y competitividad, eliminar decreto de trazabilidad (areteo) y decirle no al acuerdo Transpacifico.

“La Caja es patrimonio histórico y social de todos los costarricenses”, aseveró el representante de la Iglesia Católica.

El arzobispo además destacó la necesidad de pagar la deuda que mantiene el Poder Ejecutivo con la CCSS, esto como un acto de compasión.

Fotografía Issac Villalta

“No podemos permitir el dolor y angustia, no solo de pacientes, si no de familiares”, recordó Monseñor Quirós.

Fotografía Issac Villalta

Además, la Iglesia colocó en el centro de las necesidades al sector agro pues “son el primer componente de la seguridad alimentaria que no puede quedar a merced del mercado internacional”.

En la actividad se hicieron presentes dos excandidatos presidenciales, Jose Aguilar Berrocal, del Partido Avanza, y Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN).

“Que la paz social y el diálogo sean el camino”, concluyó Monseñor en su mensaje en la Catedral Metropolitana.