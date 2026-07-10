Fortalecen controles a notarios para evitar lavado de dinero

La Dirección Nacional de Notariado fortaleció los lineamientos para la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo dentro del gremio.

Por este motivo, está exigiendo a los notarios realizar autoevaluaciones de riesgo y reportar operaciones sospechosas.

Uno de los puntos más destacados es que a partir de ahora, el notario deberá consignar en las escrituras públicas la forma en que se realizó el pago de las transacciones.

Esto significa que ya no bastará con indicar que el pago se efectuó, sino que deberá existir respaldo documental que lo acredite.

La Dirección Nacional de Notariado y los profesionales del gremio califican de positivos los nuevos lineamientos establecidos para evitar “zonas grises”.

“Tenemos el deber técnico de abstenernos de autorizar actos que carezcan de justificación económica, reportando cualquier irregularidad bajo estricta confidencialidad”, indicó Gabriela Jiménez, experta en derecho notarial.

Los profesionales también tendrán que conservar copias de la documentación relacionada con esas operaciones. Además, la debida diligencia no podrá ser delegada en terceros, incluso si también ejercen como notarios.

“Debemos ejecutar la debida diligencia de forma proactiva, especialmente ante la participación de personas expuestas políticamente (PEPS) y el uso de activos virtuales”, agregó.

Para Jiménez, los notarios tienen el deber técnico de abstenerse de autorizar actos que carezcan de justificación económica, reportando cualquier irregularidad bajo estricta confidencialidad.

“Estamos ante una oportunidad crucial para elevar el estándar ético de la función notarial, que últimamente ha sido muy vulnerada”, afirmó.

Estas disposiciones buscan fortalecer los controles para cumplir con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esto porque el país será sometido a una decisiva evaluación del GAFI este 2026, con la intención de cumplir criterios técnicos necesarios y así evitar que el país caiga en una “lista gris”.

Mariano Jiménez, director de la Dirección Nacional de Notariado (DNN), indicó que esta es una medida fundamental para el país en el marco del cumplimiento de las recomendaciones en la evaluación que enfrena el país hasta finales del 2026.

“Estos lineamientos no están creando nuevas obligaciones para los notarios. El único propósito de estos lineamientos es desarrollar técnica y operativamente los deberes que ya están plenamente vigentes en el artículo 15 de la Ley 7786”, dijo.