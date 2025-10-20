¡Fortalece tu sistema inmunológico con estos 3 nutrientes clave! 



Dra. Jeannette Zúñiga

Decana de Nutrición de UCIMED.

¿Sabías que tu alimentación juega un papel crucial en la defensa de tu cuerpo?.

Si quieres mantenerte saludable y prevenir enfermedades, es hora de poner atención a tres nutrientes poderosos: la vitamina C, el zinc y la vitamina D. La vitamina C, que encontramos en frutas tropicales como la guanábana, papaya, mango y nuestros cítricos como la naranja y el limón, actúa como un potente antioxidante.

Este nutriente no solo fortalece tus defensas, sino que también te ayuda a combatir infecciones.

¡Un buen jugo de naranja o una ensalada de frutas frescas es todo lo que necesitas!.

Pero eso no es todo: el zinc es otro mineral esencial para mantener un sistema inmunológico fuerte.

En Costa Rica, este nutriente está presente en alimentos que consumimos a diario, como el arroz, los frijoles, las carnes magras, mariscos y nueces.

El zinc es fundamental para la producción de células inmunitarias y para una respuesta rápida ante infecciones.

¡Incluir estos alimentos en tus platillos es más fácil de lo que piensas y tiene un gran impacto en tu salud! Y, por supuesto, no podemos olvidar la vitamina D, que regula el sistema inmunológico y reduce el riesgo de enfermedades respiratorias.

En nuestro país, la exposición adecuada al sol es una excelente fuente de vitamina D, pero también podemos encontrarla en alimentos como el pescado fresco, los huevos y los lácteos.

Recuerda, para tener un sistema inmune fuerte, incluye siempre estos nutrientes esenciales en tu dieta.