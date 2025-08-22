Este viernes 22 y sábado 23 de agosto se llevará a cabo la Expo Ambiente 2025 en el Centro de Eventos Nébula, en La Aurora de Heredia, con una agenda de charlas y foros gratuitos abiertos al público.

La actividad coincide con la conmemoración del Día de los Parques Nacionales y busca acercar a la ciudadanía temas de sostenibilidad, conservación y buenas prácticas ambientales aplicables en la vida diaria.

Durante los dos días se desarrollarán espacios de diálogo sobre turismo regenerativo, liderado por el experto internacional Frédéric Kauffmann; un conversatorio sobre eficiencia energética, donde se expondrán casos de éxito implementados en el país; y un panel de experiencias de sostenibilidad, con proyectos comunitarios y empresariales que promueven la economía circular y la reducción de desechos.

También se abrirá un foro especializado en gestión del agua, en el que se mostrará el modelo de las ASADAS que actualmente abastecen a más de 1.7 millones de personas en Costa Rica.

Además de los foros, la Expo Ambiente ofrecerá exhibiciones interactivas, talleres educativos, presentaciones culturales y actividades recreativas para toda la familia.

La idea es que tanto estudiantes como emprendedores, profesionales y vecinos en general puedan acceder a información práctica sobre cómo incorporar hábitos sostenibles en el hogar, en los negocios y en las comunidades.

La entrada es gratuita y no requiere inscripción previa. Los organizadores señalaron que se trata de una oportunidad para que la ciudadanía conozca de primera mano herramientas y conocimientos.