Formas de dar amor a su mascota más allá de jugar con ella

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Para muchas familias en Costa Rica los perros y gatos son parte del hogar. Por eso, especialistas en salud animal recuerdan que el cariño hacia las mascotas también se demuestra con cuidados preventivos que ayuden a mantenerlas sanas a lo largo de su vida.

Entre las principales recomendaciones se encuentran la vacunación y la desparasitación periódica, medidas clave para prevenir enfermedades que pueden afectar seriamente a los animales.

En el caso de los perros, los veterinarios recomiendan protegerlos contra padecimientos como distemper, parvovirus, adenovirus, parainfluenza y leptospira, además de aplicar la vacuna contra la rabia y Bordetella.

Para los gatos, el esquema incluye inmunización contra panleucopenia, rinotraqueítis, calicivirus, leucemia viral felina y rabia.

“La vacunación y la desparasitación no solo protegen a perros y gatos, sino que también contribuyen a crear entornos familiares más seguros y saludables”, explicó Pamela Lepe, gerente técnica de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Animal Health para América Central Caribe y Ecuador.

Además, los expertos recuerdan que la tenencia responsable también implica brindar alimentación adecuada, agua limpia, ejercicio y revisiones veterinarias periódicas para asegurar el bienestar de las mascotas.

“El amor por las mascotas se demuestra todos los días a través del cuidado responsable. Atender su salud de forma preventiva es una manera concreta de protegerlas y de cuidar también a las personas con las que conviven”, concluyó Lepe.