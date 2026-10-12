Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

En la segunda convocatoria de 2026 del Examen de Conocimientos Médicos de Costa Rica (ECOM-CR), el 61,1 % de los egresados de la Universidad de Ciencias Médicas (UCIMED) aprobó la evaluación, frente a un promedio nacional del 44 %.

La preparación de los futuros médicos es clave para responder a las necesidades de salud de la población.

La cifra supera en 16,7 puntos porcentuales el promedio nacional de aprobación, que fue del 44 %, según datos del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.

La prueba es un requisito indispensable para que los médicos graduados puedan incorporarse al Colegio y ejercer su profesión en el país. Para esta convocatoria, la evaluación incluyó 140 casos clínicos relacionados con siete áreas: Medicina Interna, Pediatría, Ginecología y Obstetricia, Cirugía, Medicina Familiar y Salud Comunitaria, Psiquiatría e Investigación y Ética Médica.

Los egresados de UCIMED destacaron particularmente en Cirugía y Emergencias Quirúrgicas, Endocrinología y Reumatología, áreas que requieren conocimientos para analizar casos y tomar decisiones clínicas.

El decano de Medicina de la universidad, Pablo Vargas, señaló que los resultados reflejan la preparación académica de los graduados. Como parte del proceso, la institución también les brindó acompañamiento académico y apoyo psicopedagógico para fortalecer su desempeño durante la evaluación.

El ECOM-CR permite valorar los conocimientos clínicos de los futuros profesionales mediante situaciones similares a las que podrían enfrentar en la atención de pacientes. Estos resultados también aportan información para identificar fortalezas y oportunidades de mejora en la formación médica.